Son dakika 4 Temmuz 2019 Perşembe haberleri... 'Berat Albayrak Özge Ulusoy ilişkisi' gerçek olmayan iddialar sonrası bakanlık harekete geçti! Suç duyurusunda yer alan açıklamalar şu şekilde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ünlü sunucu Özge Ulusoy hakkındaki mesnetsiz iddialarla ilgili harekete geçildi. Bakanlık tarafından başsavcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bu kapsamda ilgili içeriklerin kaldırılması ve erişimlerinin engellenmesi talep edildi. Albayrak'ın kişilik haklarına saldırının gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada "Zira karşı tarafın amacı, müvekkilim aleyhine oluşturmak istediği algı, eleştiri ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aşmak suretiyle müvekkilimin saygınlığını rencide ederek toplum nezdinde itibarsızlaştırılmasına yöneliktir" ifadeleri kullanıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde 'Özge Ulusoy Berat Albayrak ilişkisi' iddialarına yönelik haberlerle ilgili hukuki hakların kullanıldığını açıkladı.



Berber, "Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, ilgili paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur." açıklaması yaptı.



İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine verilen suç duyurusunda içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi istendi.



Duyurunun karşı taraf kısmında Cumhuriyet gazetesinin internet sitesine ait bağlantı yer aldı.



Konu kısmında ise, "Yukarıda sunmuş olduğumuz adreslerde yer alan içeriğin, 5561 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9. ve devamı sair ilgili maddeleri uyarınca içeriklerin kaldırılması ve erişimlerinin engellenmesi talebidir" ifadeleri yer aldı.



Suç duyurusunda yer alan açıklamalar şu şekilde:



"1- Talebe konu haber içeriği ile hakaret kastıyla TCK'nın 125. maddesinde hükmünü bulan "KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET" suçu işlenerek Müvekkilim Sn. BERAT ALBAYRAK'ın kişilik haklarına açıkça saldırı gerçekleştirilmiştir.



2- Talebe konu haber içeriğinde Ekonomi ve Hazine Bakanı olan müvekkilimin özel hayatı ihlal edilerek hakkında mesnetsiz, aslı olmayan iddialar ortaya atılmış ve müvekkilimin itibarını kasten zedelemeye yönelik bu içeriklerde habere konu diğer şahısın fotoğrafı ile müvekkilimin fotoğrafı yan yana konularak haber yapılarak kamu nezdinde müvekkilim itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır.



3- Paylaşılan içerikler ile ifade özgürlüğünün sınırları aşılmış, kamuoyunu müvekkilime karşı kışkırtan, yönlendiren, provoke eden ithamlar ile müvekkilimin toplum nezdinde küçük düşürülmesi amaçlanmıştır. Müvekkilimin kişilik haklarını ihlal eden bu yayın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Zira karşı tarafın amacı, müvekkilim aleyhine oluşturmak istediği algı, eleştiri ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aşmak suretiyle müvekkilimin saygınlığını rencide ederek toplum nezdinde itibarsızlaştırılmasına yöneliktir."



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