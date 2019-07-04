Son dakika 4 Temmuz 2019 Perşembe haberleri... 'Berat Albayrak Özge Ulusoy ilişkisi' yalanı sonrası AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'dan açıklama: Edep Ya Hû

Ünlü sunucu Özge Ulusoy ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın hakkındaki iddialar sonrası AK Partili Bülent Turan, "Siyasi farklılık, tartışma, rekabet, seçim yarışı hepsi kabul; ama her türlü ahlaki değeri bir kenara bırakarak en kutsallarımızdan aile kurumunu hedef alan çirkinlik, iftira ve ahlaksızca saldırı en büyük alçaklık. Yazıklar olsun. Edep Ya Hû!" açıklaması yaptı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, ünlü sunucu Özge Ulusoy ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkındaki iddiaların ardından açıklama yaptı.



AK Partili Bülent Turan, şunları söyledi:



"Siyasi farklılık, tartışma, rekabet, seçim yarışı hepsi kabul; ama her türlü ahlaki değeri bir kenara bırakarak en kutsallarımızdan aile kurumunu hedef alan çirkinlik, iftira ve ahlaksızca saldırı en büyük alçaklık.



Yazıklar olsun.



Edep Ya Hû!



#beratalbayrak"



ulusal.com.tr



