Son dakika 4 Temmuz 2019 Perşembe haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden alınıp yerine getirileceği iddia edilen isim için flaş açıklama

23 Haziran seçimlerinin hemen ardından sosyal medyada bazı bakanlıklarda görev değişimleri olabileceğine yönelik söylentiler çıktı. Adı dile getirilen isimlerden Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş için banka kaynakları "Bu iddialar ciddiye alınmaması gereken söylentilerdir" açıklaması yaptı

23 Haziran seçimlerinin hemen ardından sosyal medyada bazı bakanlıklarda görev değişimleri olabileceğine yönelik söylentiler çıktı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı için de önde gelen bankaların genel müdür ve yöneticileri ile ilgili kimi isimler sosyal medya platformlarında yer aldı.



Söz konusu görev için adı dile getirilen bir isim de Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş oldu.



Habertürk'ün konu ile ilgili banka kaynaklarına yönettiği soruya cevaben Ateş adına şu yanıt verildi:



"Bu iddialar tamamen sosyal medya üzerinden yayılmış tebessümle karşıladığımız ciddiye alınmaması gereken söylentilerdir."



ulusal.com.tr