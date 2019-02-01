İstanbul merkezli 40 ilde bahis sitelerine yönelik operasyon başlatıldı. 207'si İstanbul olmak üzere toplam 394 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Bahis ve şans oyunlarındaki kanunsuzluk, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerini harekete geçirdi.



Ekipler tespit ettikleri 40 ilde opersyon başlattı. 207'si İstanbul olmak üzere toplam 394 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Bu kapsamda 849 şahıs ve 72 şirkete ait 4 bin 345 banka hesabı üzerinden finansal analiz çalışması yapıldı.



42 milyon 274 bin 766 lira, 94 bin 518 dolar ve 133 bin 395 avroya el konuldu.



Ayrıca, yasa dışı bahis oynadıkları belirtilen 455 kişi için 8 bin 500 lira ile 35 bin lira arasında idari para cezası kesilmesi yönünde gerekli bildirim yapıldı.



ulusal.com.tr