SON DAKİKA! 4,8 büyüklüğünde deprem oldu! Depremle ilgili açıklama geldi

Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama geldi.

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 11.34'te 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin, 15,73 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.

Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 152,42 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.