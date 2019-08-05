SON DAKİKA! 5 Ağustos 2019 Pazartesi haberleri... Bir sigara paketinin fiyatına ne kadar zam yapıldı! CHP'li Faik Öztrak'tan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak mesajı! 4 Ağustos 2019 Pazar güncel zamlı sigara fiyatları

Sigara satan büyük bir gruptan sigara tiryakilere kötü haber geldi. Sigaraya yüzde 20'inin üzerinde 3 liralık zam yapıldı. 15 liraya satılan bir sigara 18 liraya yükseldi. CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bakan Damat 'Ekonomide en kötü geride kaldı' ve 'Yılın ikinci yarısı çok daha iyi olacak' diyeli bir hafta bile olmamıştı ki; zam yağmuru sağanak oldu. Bu gecede sigaraya zam geldi." ifadeleriyle, sigaraya yapılan zamma tepki gösterdi

Bir anda 3 lira zam geldi. Sigaranın paketi yüzde 20'inin üzerinde zamlandı.



Doğalgazdan sonra ağustos ayının 2'nci zammı sigaraya uygulandı.



Sigara satan büyük grup, fiyatlarda yüzde 20'nin üzerinde artış yapıldığını açıkladı.



Birçok sigara çeşidini satışa sunan firma, fiyat listesini tekrar güncelledi.



Tiryakileri yakından ilgilendiren zammın enflasyonu da etkileyeceği tahmin ediliyor.



CHP'DEN TEPKİ



CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sigaraya yapılan zamma tepki gösterdi.



Öztrak, "Bakan Damat 'Ekonomide en kötü geride kaldı' ve 'Yılın ikinci yarısı çok daha iyi olacak' diyeli bir hafta bile olmamıştı ki; zam yağmuru sağanak oldu. Bu gecede sigaraya zam geldi." ifadelerini kullandı



ulusal.com.tr