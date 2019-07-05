Son dakika 5 Temmuz 2019 Cuma haberleri... Ali Babacan'a FETÖ soruşturması! 2013 yılındaki kumpas süreci

Eski bakan Ali Babacan hakkında FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Babacan'ın, FETÖ'nün Hazine Bakanlığında hedef aldığı isimleri 2013 yılında görevden aldığına dikkat çekiliyor. Suç duyurusunun ardından hareket geçen savcılık da dönemin Hazine Müsteşarlığı çalışanlarını bilgilerine başvurmak üzere ifadeye çağırdı

Eski Hazine çalışanı Ali Çevik, eski bakan Ali Babacan hakkında FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda Babacan’ın bakanlık yaptığı dönemlerde bürokratik atamalarda FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği belirtildi. Aynı zamanda Babacan'ın İzmir Askeri Casusluk Davası kumpasının Hazine Müsteşarlığı’nda hayata geçirilmesinde görev aldığı anlatıldı.



"Bilindiği üzere, 2010 yılında ABD'den İzmir Emniyeti'ne gönderilen isimsiz bir mail ile başlatılan soruşturma kapsamında içinde asker, sivil ve eskort bayanların olduğu iddia edilen bir örgütün asker ve sivil bürokratlardan şantaj yoluyla devletin sırlarını elde ettiği iddia edilmiş, bu çerçevede sadece askerler değil Başbakanlık başta olmak üzere hemen her bakanlıktan binlerce sivil bürokrat 2013 yılında fuhuş ve casuslukla suçlanmıştır."



Çevik'e göre, iddiaların ardından yalnızca Babacan'a bağlı kurumlarda görevden almalar oldu.



"İlginçtir ki Başbakanlık, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Ekonomi ve diğer bakanlıklardan binlerce çalışanın isimleri bahsekonu iddianamede aynı iddialarla yer alırken sadece Ali BABACAN'a bağlı olan kurumlarda (Hazine Müsteşarlığı, TCMB, BDDK ve SPK) çalışan ve adları iddianamede geçen bürokratlar 2013 yılı Mart ayında sorgusuz sualsiz görevlerinden alınmış, idari ve adli soruşturmalar geçirmiş, görev yerleri değiştirilerek mobbing uygulamalarına maruz kalmış, memuriyetten çıkarma dahil çeşitli disiplin cezalarına çarptırılmışlardır."



Ali Çevik, Ali Babacan’a son dönemde bakanlık teklifinde bulunulduğu ve yeni parti kuracağı haberleri karşısında rahatsızlık duyduğunu belirtti. Çevik'e göre, Ali Babacan’ın kendisine danışman olarak seçtiği hemen herkesin FETÖ ile bağlantısı çıktı.



Soruşturmada yeni bir gelişme de yaşandı. Odatv'nin haberine göre, İzmir Askeri Casusluk kumpasıyla hedef alınan dönemin Hazine Müsteşarlığı çalışanları, bilgilerine başvurmak üzere ifadeye çağırıldı.



İzmir Askeri Casusluk soruşturmasıyla Hazine bürokratlarına kumpas kurdukları gerekçesiyle dönemin Başbakan Yardımcısı Babacan’a bağlı çalışan 7 bürokrat geçen Şubat ayında FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırılmıştı.



Sanıklar savunmalarında, Hazine'ye FETÖ'cülerin yerleştirilmesinde eski Bakan Ali Babacan ile eski Müsteşar İbrahim Halil Çanakçı'nın sorumluluğu olduğunu belirtmişti. Sanıklara göre, kurumdaki ByLock'çular da bizzat Babacan tarafından görevlendirildi.



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