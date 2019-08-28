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Son dakika: 6 generalin ataması yapıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 2 tümgeneral ve 4 tuğgeneralin yer aldığı atama listesi yer aldı. Buna göre, komutanlar, Adana, Ankara, Tekirdağ Çorlu, Hakkari Yüksekova ve İstanbul'daki çeşitli görevlere atandı

Son dakika: 6 generalin ataması yapıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

General atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet (MÖGK) Komutanlığı görevine Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı’nın yerine Tümgeneral Erhan Uzun, 4’üncü Kolordu Komutanlığına Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, 5’inci Kolordu Komutanlığına Tuğgeneral Tevfik Algan, 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığına Tuğgeneral Muammer Alper, 52’nci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığına Tuğgeneral Hakan Yiğittürk ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savunma, Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığına Tuğgeneral İbrahim Dülger getirildi.

Söz konusu atamaların, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapıldığı belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Resmi Gazete #general #atama #cumhurbaşkanlığı #son dakika #son dakika haberleri
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