Gelen son dakika haberine göre 697 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı, FETÖ'nün Mor Beyin yazılımı mağduru 1823 kişi FETÖ üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmadığı için görevlerine iade edildi. Göreve iade edilenler 10 gün içerisinde başlarlarsa mali ve sosyal hakları geriye dönük ödenecek, tazminat davası açamayacak... Yeni KHK ile 262 kişi ihraç edildi. YÖK'e bağlı kurumlardan 60 akademik, 19 idari personel ihraç edildi. Milli Savunma Bakanlığı ve TSK bünyesinde görevli 48 kişi ihraç edildi. Yeni KHK ile YEK TV ve Hatay merkezli yayın yapan HATMAR Fm isimli radyo kanalı kapatıldı. İşte 697 sayılı KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin tam listesi

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, görevlerinden ihraç edilen bin 823 kamu çalışanı görevlerine iade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 8 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa'nın 121'inci ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 697 sayılı KHK, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Kararnamede, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veya irtibatı olan kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste de yer aldı.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı.



Buna göre, TRT'den 1, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 8, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 3, Maliye Bakanlığından 1, Kamu İhale Kurumundan 1, Milli Eğitim Bakanlığından 106, Sağlık Bakanlığından 6, PTT'den 8, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden 1, YÖK'ten 60 akademik, 19 idari personel, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 16 rütbeli asker ve 2 sivil memur, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 28 rütbeli asker ve 2 sivil memur için ihraç kararı verildi.

KHK hükümleri kapsamında, bu kişilere herhangi bir tebligat yapılmayacak, haklarında özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

Kamu görevinden çıkarılan bu kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe veya memuriyetleri alınacak, görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemeyecekler. Ayrıca bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

Bu kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek, oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecekler. İhraç edilenler, özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak, pasaportları iptal edilecek.



Göreve iadeler

Söz konusu KHK'da, göreve iade edilen bin 823 kişinin yer aldığı liste de yayımlandı.

Buna göre, TBMM'den 1, Başbakanlık Merkez Teşkilatından 2, AFAD'dan 3, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden 1, Hazine Müsteşarlığından 1, Diyanet İşleri Başkanlığından 19, RTÜK'ten 1, TİKA'dan 1, TOKİ'den 1, TRT'den 2, Adalet Bakanlığından 79, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 6, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 2, KOSGEB'den 1, TÜBİTAK'tan 5, TSE'den 2, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 4, Türkiye İş Kurumundan 4, SGK'dan 14, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 2, Dışişleri Bakanlığından 1, Ekonomi Bakanlığından 1, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 2, BOTAŞ'tan 1, BOTAŞ International'dan 1, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 1, Elektrik Üretim Anonim Şirketinden 5, MTA'dan 1, Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan 1, Türkiye Elektrik İletim AŞ'den 6, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 1, Türkiye Petrolleri AO'dan 6, Türkiye Taşkömürü Kurumundan 2, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan 4, Spor Genel Müdürlüğünden 2, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 13, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 22, İçişleri Bakanlığından 13, Emniyet Genel Müdürlüğünden 458, Jandarma Genel Komutanlığından 99, Sahil Güvenlik Komutanlığından 5, Ankara Büyükşehir Belediyesinden 5, Antalya Büyükşehir Belediyesinden 1, Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 4, Mersin Büyükşehir Belediyesinden 1, Kalkınma Bakanlığından 1, Türkiye İstatistik Kurumundan 2, Kültür ve Turizm Bakanlığından 2, Maliye Bakanlığından 29, Gelir İdaresi Başkanlığı 35, Özelleştirme İdaresi Başkanlığından 1, DMO'dan 2, Milli Eğitim Bakanlığından 544, Milli Savunma Bakanlığından 4, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 81, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 20, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 22, Sağlık Bakanlığından 204, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından 1, Karayolları Genel Müdürlüğünden 6, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden 4, TCDD'den 16, Türkiye Vagon Sanayi AŞ'den 2, PTT'den 3, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden 1, YÖK'ten 36 kişi görevlerine iade edildi.



Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar "çekilmiş" sayılacak. Bu kapsamda, göreve başlayanlara da kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları güne kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.



Belirtilen maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülecek.

Bu arada, KHK'nın 4 sayılı listesinde yer alan Kara Kuvvetleri Komutanlığından 22, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 8 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 24 kişinin isimleri daha önce yayımlanan KHK'ların ilgili sıralarından çıkarıldı.

İlgili KHK hükümleri, bu kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla söz konusu KHK'nın yayımı tarihinden itibaren ortadan kaldırıldı.



Öğrencilikle ilişiği kesilmiş 2 kişiyle ilgili hüküm

Daha önce OHAL kapsamında yayımlanan KHK'lar gereği öğrencilikle ilişiği kesilmiş olanlardan 2 kişinin isimleri söz konusu listelerin ilgili sıralarından çıkarıldı.

Söz konusu KHK hükümlerinin bu kişilerle ilgili tüm hüküm ve sonuçları ilgili KHK'nın yayımı tarihinden itibaren ortadan kaldırıldı.



Rütbesi alınan emekli TSK personeli

TSK'dan emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya istifa eden subaylardan, terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir emekli tuğgeneral ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından üç albay ve bir astsubay kıdemli başçavuşun rütbeleri alınarak emekli kimlikleri iptal edildi.

Söz konusu kişiler uhdelerindeki mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak, bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak, silah ruhsatları, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.



Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbir kararları

697 sayılı KHK ile terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan Hatay Güney Radyo TV Yayıncılık AŞ (Hatmar FM) ile Prestij Medya Yayıncılık AŞ. (YEK TV) kapatıldı.

Kapatılan kurum ve kuruluşlara ait taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak ilgisine göre Hazineye bedelsiz devredilmiş sayılacak. Bunlara ait taşınmazlar tapuda resen ilgisine göre Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilecek.

Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamayacak. Devire ilişkin işlemler, ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek.











