SON DAKİKA 7 EYLÜL 2019 CUMARTESİ HABERLERİ! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT talimatı! Komisyon kurulacak, akademik çalışma sunulacak

Komisyon kurulacak, rapor hazırlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.

Prim gün sayısını doldurduğu halde emeklilik için yaşı bekleyen çalışanlar sorunlarına çözüm bekliyor. Çözüm için adım ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan geldi.

Erdoğan, EYT’lilere çözüm için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir komisyon kurulması yönünde talimat verdi.

Talimatın ardından EYT’lilerle ilk görüşme de yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Vedat Bilgin 5 Eylül’de EYT’lilerle görüştü.

Görüşmede EYT’liler mağduriyet yaşadıkları konulara ilişkin hazırladıkları dosyayı sundu. Ardından kurulacak komisyonun işleyişiyle ilgili detaylar konuşuldu. Bu kapsamda kurulacak komisyon EYT’lilerin sorunlarıyla ilgili akademik bir çalışma yapacak.

Komisyon, çalışmaları tamamlamasının ardından da bir rapor hazırlayacak. Hazırlanacak rapor ise Erdoğan’a sunulacak.

Raporun sunumunun ardından hükümetin nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.

Öte yandan EYT’liler 8 Eylül’de Ankara Tandoğan Meydanı’nda bir miting düzenleyecek.

EYT Derneği Başkanı Özüpak'ın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a talimatıyla komisyon kurularak EYT'lilerin sorunlarıyla ilgili akademik bir çalışma sunulacak.

Özüpak, EYT, ABO, STAJ, GSS özellikle üzerinde durdukları konularla ilgili tüm mağduriyetlerin iletildiğini bildirdi.

Gönül Boran Özüpak, açıklamasına şöyle devam etti:

"Özgür ERDURSUN beyin geniş kapsamlı ve sgk dan magduriyet yaratan konularla hazırlamış olduğu dosyamız kendilerine sunuldu.

Sayın Cumhurbaşkanımıza randevu talebimizi yineleyerek görüşmemizi tamamladık.

İletişim halinde olacağız."

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