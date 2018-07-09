Yeni sisteme uyum sağlaması amacıyla Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. Bazı bakanlıklar kaldırıldı, bazı bakanlıklar ise birleştirildi. Yeni yetki kararnamesi ile MİT ve TSK kanunlarında da bazı değişiklikler yapıldı. 703 sayılı KHK'nın ayrıntıları

Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması yeni bir Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yayımlanan yeni uyum kararnamesiyle bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi ve 6 yeni bakanlık oluşturuldu. Çalışma Bakanlığı, Aile Bakanlığı ile birleştirildi, Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak değiştirildi.



Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Maliye ve Hazine Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oldu.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirilerek Ticaret Bakanlığı adını aldı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi Tarım ve Orman Bakanlığı olarak değiştirildi.



Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Dışişleri Bakanlığı olarak açıklandı.



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın yeni adı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oldu.



Ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3'e inerken Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı çatısı altına alındı.



Yeni kabinenin açıklanması ile yeni bakanlıklarda göreve gelecek isimler yarın saat 14:00'da yemin edecek.



Yeni yetki kararnamesi ile Genelkurmay Başkanı'nın görev ve yetkisine ilişkin kanun ile Yüksek Askeri Şura'nın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun kaldırıldı.



"Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı" ibaresi "MİT", "Müsteşar" ibaresi ise "Başkan" şeklinde değiştirildi, "Bakanlar Kurulu" ibaresi ise "Cumhurbaşkanı'" ibaresini aldı.



TSK Personel Kanunu'nda da değişiklik yapıldı. Buna göre subayların bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılıp kısaltılabilecek.



Kapatılan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına ait her türlü hak ve yükümlülükler İçişleri Bakanlığına devredildi.



ulusal.com.tr