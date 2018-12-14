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Son Dakika: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Son Dakika: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama TSK'nın resmi twitter hesabı üzerinden yapıldı. 

Yapılan açıklamada mağara ve sığınakların da imha edildiği belirtilirken, etkisiz hale getirilen terörsitlerin üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu da ifade edildi. 

TSK'nın açıklaması şöyle:

Irak kuzeyi Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine 14 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı sekiz bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.


Kaynak: AA
Etiketler; #pkk #terörist #tsk #operasyon #zap #haftanin #hakurk
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