2019 Kurban Bayramı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bu kapsamda bazı vatandaşlar, bayram tatilinin birleştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmasını talep ederken bazı yurttaşlar da tatil süresinde değişiklik yapılmamasını istiyor

2019 Kurban Bayramı tatil süreleri ile ilgili hükümetin kararı henüz açıklanmadı.



Tatil süreleri konusunda yurttaşlardan farklı farklı talepler var.



Bazı vatandaşlar, tatil süresinin uzatılmasını isterken bazı yurttaşlar da sürelerde değişiklik yapılmamasını talep ediyor.



Bu konuda ekonomik açıdan üretim yapılmasını isteyen yurttaşlar, tatil süresiyle ilgili kararın açıklanmasını bekliyor.



İki bakan tarafından yapılan açıklamada, tatil süresinin uzatılmasına olumlu bakılmadığı belirtilmişti.