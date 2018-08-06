FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 2'si muvazzaf 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa'da ise FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon düzenlendi. Süren soruşturma kapsamında yakalananların sayısı 15'e yükseldi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu düzenlendi. 2'si muvazzaf 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Bilgilendirme Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapıldı. Açıklamada, şüphelilerin örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan irtibata geçtiği ifade edildi.



Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi.



Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince sürdürüldüğü kaydedildi.



Bursa'da ise FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyon devam ediyor. Soruşturmada yakalananların sayısı 15'e yükseldi.



Ekipler, kent merkezinde örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan iki adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi, 3 şüpheli daha yakayı ele verdi.



Zanlılardan birinin kendini banyoya kilitleyip, örgütün gizli haberleşmede kullandığı programı silmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.



FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda 12 kişi hücre evlerinde gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasında örgütün sözde "il imamı" ve "eğitim danışmanı"nın da yer aldığı öğrenilmişti.



ulusal.com.tr