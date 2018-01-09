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Son dakika: 9 Ocak 2018 Salı Milli Piyango çekiliş sonucu belli oldu! Sorgulama ekranı! Sıralı tam liste

9 Ocak 2018 Salı Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. 4 milyon liralık en büyük ikramiye numara belirlendi. İkramiye çeyrek biletlere isabet etti. Büyük ikramiye ise 4'e bölündü. Büyük ikramiyenin birisi Balıkesir'e diğerleri ise İstanbul'a çıktı. 9 Ocak 2018 Salı Milli Piyango çekiliş sonucunu haberimizden okuyabilirsiniz. Biletinize ikramiye çıktı mı? Detayları haberimizde okuyabilirsiniz

Son dakika: 9 Ocak 2018 Salı Milli Piyango çekiliş sonucu belli oldu! Sorgulama ekranı! Sıralı tam liste

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesinin ardından 9 Ocak Salı günü 2018'in ilk çekilişini yapıldı.

9 Ocak 2018 Salı günü çekilişi için bilet alanlar merakla çekiliş sonucunu belli oldu.

1 Ocak 2018'de yapılan 61 milyon TL'lik çekiliş sonrası yapılacak 9 Ocak 2018 Salı günü çekilişine ilgi büyük.

Büyük ikramiyenin hangi ile isabet edeceği de merak konusu olmuştu.



Amortiler: 0 ve 5

4 milyon liralık en büyük ikramiye numarası 904257

400 bin liralık ikramiye numarası: 814455


BİLETİNİZE İKRAMİYE ÇIKIP ÇIKMADIĞINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!


Dağıtılacak ikramiyeler şu şekilde:

1 kişiye 4.000.000 TL, 1 kişiye 400.000 TL, 3 kişiye 400.000 TL, 5 kişiye 20.000 TL, 20 kişiye 5.000 TL, 100 kişiye 1.000 TL, 150 kişiye 500 TL, 500 kişiye 200 TL, 2000 kişiye 160 TL, 12.000 kişiye 1000 TL, 80.000 kişiye 60 TL ve 200.000 kişiye 30 TL ayrıca 54 kişiye 4 bin TL teselli ikramiyesi dağıtılacak.





ulusal.com.tr

Etiketler; #milli piyango #9 Ocak Milli Piyango sonuçları
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