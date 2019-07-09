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Son dakika 9 Temmuz 2019 Salı genel af ve denetimli serbestlik haberleri... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında ceza indirimi ve infaz düzenlemesine dair açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında ceza indirimi ve infaz düzenlemesine dair soruya "Yetişirse ama çok zor görünüyor, bu adalet reformunun yetişmesi çok zor görünüyor. Hazırlıklar tamam, bir de her şeyi belki alelacele yapmanın da çok doğru olmadığının düşünüyorum özellikle böyle önemli bir konuda. Çok kuvvetle muhtemel ki bu döneme yetişmeyebilir. Bir dahaki dönem, açılır açılmaz ele alınacak ilk konulardan birisi olur" yanıtını verdi

Son dakika 9 Temmuz 2019 Salı genel af ve denetimli serbestlik haberleri... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında ceza indirimi ve infaz düzenlemesine dair açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te ceza indirimi ve infaz düzenlemesine dair bir soruyu yanıtladı.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu da tabi çok büyük beklentilerin olduğu bir reform paketi. Çok çalışıldı, aylardır üzerinde çalışılıyor. Nerelerde ihtiyaç olduğu, toplumsal talep olduğu, bunlarda biliniyor. Yargı sisteminin daha iyi daha tarafsız daha güçlü işleyişi için hangi adımların atılması lazım, bunlar da biliniyor. Adalet Bakanlığı çalıştı. Parti içerisindeki ilgili arkadaşlarımız da buna destek verdi. Tabi çok yoğun bir gündem var. Bu hafta salı günündeyiz, perşembeye kadar Meclis çalışacak, haftaya 15 Temmuz ile özel gündemle toplanacak, arkasından da 3 gün çalışma takvimi var. Önünde de dediğim gibi iki tane önemli yasa teklifi var. Yetişirse ama çok zor görünüyor, bu adalet reformunun yetişmesi çok zor görünüyor. Hazırlıklar tamam, bir de her şeyi belki alelacele yapmanın da çok doğru olmadığının düşünüyorum özellikle böyle önemli bir konuda. Çok kuvvetle muhtemel ki bu döneme yetişmeyebilir. Bir dahaki dönem, açılır açılmaz ele alınacak ilk konulardan birisi olur."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #numan kurtulmuş #genel af #denetimli serbestlik #ceza indirimi #infaz düzenlemesi
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