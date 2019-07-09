Son dakika 9 Temmuz 2019 Salı haberleri... 'Berat Albayrak Özge Ulusoy ilişkisi' yalanına suç duyurusu yapıldı! "Gazetede ve internet sayfasında gerçek dışı bilgiler kaynak edinilerek..."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile sunucu, manken Özge Ulusoy hakkında iddialara Albayrak tarafından suç duyurusunda bulundu. Duyuruda "www.cumhuriyet.com adresinde 21.06.2019 tarihinde 'Ekşi Sözlük'te Berat Albayrak-Özge Ulusoy başlığı kaldırıldı' başlığıyla yayınlanan yazı ile basın ve yayın yoluyla Sn. BERAT ALBAYRAK'a karşı, hakaret sebebiyle TCK'nın 125/1-2-3-4 maddesinde hükmü bulunan basın yoluyla kamu görevlisine HAKARET suçu gereğince soruşturma yapılıp şüpheli hakkında kamu davası açılması talebidir" denildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile sunucu, manken Özge Ulusoy hakkında iddialara Albayrak tarafından suç duyurusunda bulundu.



Suç duyurusunun konu kısmında, "www.cumhuriyet.com adresinde 21.06.2019 tarihinde 'Ekşi Sözlük'te Berat Albayrak-Özge Ulusoy başlığı kaldırıldı' başlığıyla yayınlanan yazı ile basın ve yayın yoluyla Sn. BERAT ALBAYRAK'a karşı, hakaret sebebiyle TCK'nın 125/1-2-3-4 maddesinde hükmü bulunan basın yoluyla kamu görevlisine HAKARET suçu gereğince soruşturma yapılıp şüpheli hakkında kamu davası açılması talebidir" denildi.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'na yapılan suç duyurusunda yer alan açıklamalar ise şöyle:



"1. www.cumhuriyet.com adresinde 21.06.2019 tarihinde 'Ekşi Sözlük'te Berat Albayrak-Özge Ulusoy başlığı kaldırıldı' başlığıyla yayınlanan yazı ile müvekkilim Sn. BERAT ALBAYRAK hakkında gerçek dışı bilgiler paylaşmak suretiyle basın yoluyla HAKARET edilerek kişilik haklarına açıkça saldırı gerçekleştirilmiştir.



2. Gazetede ve internet sayfasında gerçek dışı bilgiler kaynak edinilerek müvekkilimi suçlamak ve küçük düşürmek amacıyla yayınlanan yazı nedeniyle sayın savcılığınıza başvurma zarureti doğmuştur"



ulusal.com.tr



