ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi.

ABD medyasında saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı haberleri yer aldı.



Yetkililer, silahlı saldırganının gözaltına alındığını, olayda 3 polisin de vurulduğunu bildirdi ancak saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.



ABD Başkanı Donald Trump, Indianapolis'e gitmeden önce Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.



Saldırının ''korkunç ve kahredici'' olduğunu söyleyen Trump, nefret suçuna dikkate çekerek, ''Ülkemizde neler oluyor?'' dedi.



Şiddetin son bulması gerektiğini ve sinagog korunsa sonucun farklı olacağını belirten Trump, kilise ve sinagogların korunması önerisinde bulundu.



Trump, bu tür saldırganlara ölüm cezası verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Amerikan medyasında saldırganın 46 yaşındaki Robert Bowers olduğu ve saldırı sırasında ''Bütün Yahudiler ölmeli'' şeklinde bağırdığı yönünde haberler yer aldı.



Öte yandan New York'taki sinagoglara güvenlik güçleri konuşlandırıldı.



