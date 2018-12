Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin 15 eyaletinde FBI'ın FETÖ operasyonu başlattığını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Esad'la çalışırız demedim" açıklamasında bulundu.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "FETÖ ile ilgili 15 eyalette FBI'ın başlattığı ciddi bir soruşturma var. FBI bize, bugüne kadar elde ettikleri bulgularla 'Amerika'daki karanlık yüzünü görmeye başladık. Hatta New Jersey dahil bazı yerlerde tutuklamalar da başladı' dediler." diy konuştu.