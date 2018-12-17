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Son Dakika: ABD'de FETÖ operasyonu başlatıldı, tutuklamalar var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin 15 eyaletinde FBI'ın FETÖ operasyonu başlattığını açıkladı

Son Dakika: ABD'de FETÖ operasyonu başlatıldı, tutuklamalar var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FBI, FETÖ ile ilgili 15 eyalette çalışma başlattı. New Jersey Eyaletinde tutuklamalar başladı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Esad'la çalışırız demedim" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu ayrıca, "FBI, FETÖ ile ilgili 15 eyalette çalışma başlattı. New Jersey Eyaletinde tutuklamalar başladı" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "FETÖ ile ilgili 15 eyalette FBI'ın başlattığı ciddi bir soruşturma var. FBI bize, bugüne kadar elde ettikleri bulgularla 'Amerika'daki karanlık yüzünü görmeye başladık. Hatta New Jersey dahil bazı yerlerde tutuklamalar da başladı' dediler." diy konuştu.

Etiketler; #abd #fetö #fbi
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