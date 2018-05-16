ABD’de görülen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yargılandığı davada karar çıktı.

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için kararbelli oldu.



Yargıç, Atilla için 2 yıl 8 ay ay hapis cezası verdi. Atilla'nın tutuklu olduğu süre cezadan düşülecek. Böylece Atilla'nın 18 ay sonra serbest kalması bekleniyor.



Davaya bakan Yargıç Richard Berman, Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verdiğini açıkladı ve Atilla’nın hapiste geçirdiği 14 ayın da 32 aylık ceza içinde göz önüne alınacağını belirtti.



Yargıç Berman ayrıca, Atilla’nin cezasının geri kalan bölümünü Connecticut eyaletine bağlı Danbury kentindeki federal cezaevinde gecireceğini söyledi.