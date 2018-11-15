ABD'de Türkiye'nin Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan üzerinde kurduğu baskıyı azaltabilmek için Fethullah Gülen'in iade koşullarının araştırıldığı öne sürüldü

ABD Başkanı Donld Trump, FBI, ABD Adalet Bakanlığı ve ABD İçişleri Bakanlığı’na Fethullah Gülen’in iadesini sağlayacak yasal yollar bulmaları için emir verdi.



Trump, Gülen’in iadesi meselesini Kaşıkçı cinayeti sonrasında gündeme getirdi.



NBC News'in geçtiği özel habere göre, Trump yönetimi ve Türk yetkililer, Fethullah Gülen’in iade edilememesi durumunda Güney Afrika’ya gönderilmesi konusunda da müzakerelerde bulundu.



Habere göre, ABD Adalet Bakanlığı, Gülen’in iadesi için gerekli yasal gerekçenin olmadığını, elde yeni delil olmadığını söyledi.



Trump yönetimi bunun üzerine başka yasal çözüm yolu önerileri istedi. FBI ve diğerleri Gülen’in hiçbir ABD yasasını ihlal etmediğini vurguladı.







