Türkiye ile ABD arasındaki yaptırımlar sona erdi. İki ülke karşılıklı olarak bakanlara uyguladığı yaptırımı kaldırdı.

İki bakana yaptırım kalktı.ABD ile Türkiye arasındaki yaptırımlar karşılıklı olarak kaldırıldı. Önce Amerika, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü yaptırım listesinden çıkardı.Bu hamlenin ardından Türkiye de harekete geçti. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen'e yönelik yaptırımların kaldırıldığı ifade edildi.Kararın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Trump görüşmesinde alındığı belirtildi.İki bakan, Rahip Brunson krizinde yaptırım listesine alınmıştı.