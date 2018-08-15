ABD ile yaşanan krizin ardından Türkiye'den ilk yaptırım haberi geldi. ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ABD'nin alüminyum ve çeliğe uyguladığı ek gümrük vergisi yaptırımına karşı Türkiye'den misilleme geldi.Cumhurbaşkanı kararı ile ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranları yüzde 100 artırıldı.ABD'ye karşı misilleme içeren karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Ayrıntılar gelecek...