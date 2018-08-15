banner988
AB'den Türkiye açıklaması
AB'den Türkiye açıklaması
Adıyaman'da teröristlerle çatışma
Adıyaman'da teröristlerle çatışma
BDDK'dan yeni kararlar
BDDK'dan yeni kararlar
Tutuklu 2 Yunan askeri için karar
Tutuklu 2 Yunan askeri için karar

Son Dakika: ABD menşeli bazı ürünlere yüzde 100 ek vergi getirildi

ABD ile yaşanan krizin ardından Türkiye'den ilk yaptırım haberi geldi. ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son Dakika: ABD menşeli bazı ürünlere yüzde 100 ek vergi getirildi
ABD'nin alüminyum ve çeliğe uyguladığı ek gümrük vergisi yaptırımına karşı Türkiye'den misilleme geldi.

Cumhurbaşkanı kararı ile ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranları yüzde 100 artırıldı.

ABD'ye karşı misilleme içeren karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Ayrıntılar gelecek...
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.