ABD Savunma Bakanlığı’nca (Pentagon), Suriye'deki ekipmanın bazılarının çekilmesine başlandığı belirtildi. IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Ryan da çekilmenin başladığını haberlerini doğruladı.

AA muhabirine açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Bazı ekipmanları Suriye'den çekmeye başladığımızı teyit ediyorum" dedi.Söz konusu yetkili, operasyonel kaygılardan dolayı çekilen ekipmanın ne olduğu veya hangi bölgelerden alınıp nakline başlandığına dair detay vermekten kaçındı.



'KULLANILACAK GEMİ VE UÇAKLARI BELİRLENDİ' İDDİASI

Amerikan CNN televizyonu ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), çekilme operasyonunda kullanılacak gemi ve uçakları belirlediğini iddia etti.



KOALİSYON SÖZCÜSÜ DE DOĞRULADI: SÜREÇ BAŞLADI

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Sean Ryan'dan da doğrulama geldi. 'Suriye'den kendi isteğiyle çekilme sürecinin başladığını' açıklayan Ryan, "Operasyonun güvenliği nedeniyle çekilme takvimi, yeri ve askerlerin hareketliliğiyle ilgili bilgi paylaşımı yapılmayacak" dedi.



​Çekilme süreci ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Aralık 2018'de aldığı karar sonrasında başlamıştı.Trump'ın bu kararı Jim Mattis'in Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmesine yol açmıştı.

Mattis, 1 Ocak'ta görevinden ayrılmadan birkaç gün önce ABD ordusuna çekilme sürecinin başlatılması talimatını vermişti.