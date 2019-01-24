ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye geleceği açıklandı. Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la görüşecek. Açıklamayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Çavuşoğlu, "ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Türkiye'ye gelecek'' dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularını yanıtladı.



Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:



"SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI



Trump çekileceğini önce Başkan Erdoğan'a söyledi, sonra kamuoyu ile paylaştı. Trump'ı kararından döndürme çalışmaları var. O kararın ardından ABD'den farklı sesler gelmeye başladı. Rusya Trump'ın kararına temkinli yaklaşıyor. Güvenli bölge ile ilgili netleşmiş bir şey yok. Kim ne yapacaksa Türkiye ile yapmalı.



ABD SURİYE'DEN NE ZAMAN ÇEKİLECEK?



ABD'nin verdiği takvim söz konusu değil. Güvenli bölgeden tam olarak ne anladıklarına dair net bir şey yok. Görüşmelere devam ediyoruz. ABD ile bir iki nokta hariç görüşlerimiz örtüşüyor. ABD ile YPG ile bağlarını koparma komsunda görüşüyoruz.



FIRAT'IN DOĞUSU



Münbiç yol haritasının Fırat'ın doğusuna uygulanması en sağlıklı çözüm. Münbiç'te yol haritasının uygulanması en sağlıklı çözüm. Münbiç'te YPG'den sonra bölgede kim yer alacak? Bunları ABDile görüştük. YPG ile ne kadar bağlarını koparacaklar, buna benzer konularda henüz görüşmelere devam ediyoruz.



JAMES JEFFERY ANKARAYA GELECEK



YPG ile ne kadar bağlarını koparacaklar, buna benzer konularda henüz görüşmelere devam ediyoruz. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya gelecek.



"YPG/PKK SURİYE'Yİ BÖLMEYE ÇALIŞIYOR"



PYD/YPG herkesi kullanıyor. YPG konusunda Başkan Erdoğan Rusya'ya mesajlarını iletti. Türkiye'nin Suriye'ye müdahale hakkı var. YPG/PKK Suriye'yi bölmeye çalışıyor."



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