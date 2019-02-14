Adalet Bakanı Abdulhamit Gül şunları söyledi:
"KARTAL'DA ÇÖKEN BİNA
Savcılığımız soruşturma başlattı. Kimin ihmali varsa cezasını çekecektir.
ABD'NİN YAYINLADIĞI DÜNYA HARİTASI
Geçiştirilecek bir konu değil. Kabul edemeyiz. Dışişleri Bakanlığı bu konuda gereken adımları atıyor.
FETÖ ELEBAŞININ ABD'DEN İADESİ
Heyetimiz ABD'de bu konuları görüşüyor. Bu işin takipçisiyiz. Amerika'da bir çalışma grubumuz var bu işleri yürütüyor.
Şu anda heyetlerimiz Amerika'da, diğer konuları görüşüyorlar. Bizim iade talebimiz var. ABD'nin Türkiye'ye iade etmesi gerekir. Bu konudaki ısrarlarımızı sürdürüyoruz. Şu an itibariyle bu çalışmalar için arkadaşlarımız Amerika'dalar.N ereye giderse gitsin, Türkiye Cumhuriyeti'nin talebi elinde sonunda yerine gelecektir. Bunun hesabı yargı önünde sorulacaktır.
Ortak bir çalışma grubu, şimdi de İçişleri Dışişleri ve Adalet Bakanlığı'ndna olmak üzere bu çalışma grubu Amerika'da. Şu anda bu meseleleri konuşuyorlar.
FETÖ ELEBAŞININ MISIR'A KAÇMA İDDİASI
Dünyanın neresinde olursa olsun mücadele sürecek. FETÖ'cülerin enselerindeyiz. ABD'li heyet yerinde inceleme yaptı.
Akın İpek'in iade sürecini takip ediyoruz. Avrupa terör örgütlerine kucak açıyor.
FETÖ DAVALARI
FETÖ üyeleri kendilerini yeri geliyor. Örgüt kendilerini gizleme üzerine kurmuş. Mahkemelerimiz, emniyetimiz, güvenlik güçlerimiz vs. bu konuları yürütüyor. (FETÖ'cüler için) Yargılamalar devam ediyor.
AF KONUSU
Af değil ama infaz sürelerinde düzenleme konusunda çalışıyoruz. Toplumuzu ve adaleti rencide edici hiçbir şeye izin vermeyeceğiz. "Yapanın yanına kar kalıyor" algısını ortadan kaldıracağız."
ulusal.com.tr
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Sevim - 17 saat önce
Sinop açık ceza evinde herkez yerde yatıyor 10 kişilik koğuş ta 20 kişi kalıyor daha da geliyor af istiyoruz canımız dan bizdik biz dışarda eslerimiz içeride yeter gücümüz kalmadı
Mahkum annesi - 7 saat önce
Sayın bakanım verinde ceza indirimi verin ama lütfen Allah rızası için seçimden önce verin oğlum işine geri dönsün çocuklarına kavuşsun kanser babasına kavuşturun evin tek çocuğu iftiraya kurban oldu ve kamu davası düzenli bir hayatı vardı 3 sene sonra cezası onandı af bakanım af affffff istiyoruz
Seyhan hacioglu - 3 saat önce
Af istiyoruz çünkü adalete artik güvenmiyorum suçsuz yere çok genç yatıyor inanin insanlar kendilerini anlaşamıyorlar soruyorum bilenlere savcılar insanları içerde yatirmaga çok mu meraklı suçlar ispatlanmadan içerde 3ay 5ay atılıp duruyor mahkemeler