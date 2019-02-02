İşte vatandaşların deprem anı hissetikleri:
"Daha demin deprem oldu kozanda ilk defa bu kadar şiddetli sallandım ve şahit oldum.
#Adana da feci sallandık. 9.katta olunca #deprem i daha mı çok hissettik nedir.
Allah esirgesin
Bildiğin #deprem oldu ???? #Adana
Adana’da deprem oldu arkadaşlar, hissedenlere geçmiş olsun.
Adana'da 4.6 şiddetinde deprem olmuş evdeki masa sallanmış ben yine hissetmedim
Adana Ceyhan’da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
fena salladın Ceyhan #deprem
Adana Ceyhan deprem 4.3"
ulusal.com.tr
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