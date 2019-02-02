Adana'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlar o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kullanıcılar korktukları ifade ederken ilk defa bu kadar şiddetli sallandığını belirten vatandaşlar da vardı. Vatandaşlar, geçmiş olsun dileklerinde de bulundu

İşte vatandaşların deprem anı hissetikleri:



"Daha demin deprem oldu kozanda ilk defa bu kadar şiddetli sallandım ve şahit oldum.



#Adana da feci sallandık. 9.katta olunca #deprem i daha mı çok hissettik nedir.

Allah esirgesin



Bildiğin #deprem oldu ???? #Adana



Adana’da deprem oldu arkadaşlar, hissedenlere geçmiş olsun.



Adana'da 4.6 şiddetinde deprem olmuş evdeki masa sallanmış ben yine hissetmedim



Adana Ceyhan’da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.



fena salladın Ceyhan #deprem



Adana Ceyhan deprem 4.3"



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