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Son Dakika: Adana'da deprem (son depremler)

Adana Tufanbeyli'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika: Adana'da deprem (son depremler)
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 4 km derinliğinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

AFAD verilerine göre deprem yerin 10 km derinliğinde meydana geldi.


Türkiye'de meydana gelen son depremler
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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