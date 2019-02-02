Adana'daki 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Akdeniz'de art arda deprem oldu. Depremlerin ilki 2.5, ikincisi 3.4 büyüklüğünde oldu. Saat 15.45 ve 15.45'da meydana gelen depremlerin yerin 8,3 ile 5 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Adana'da korkutan 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Akdeniz'de art arda 2 deprem meydana geldi.



Depremlerin ilki, 2,5 büyüklüğünde oldu. Depremin derinliğinin 8,3 kilometre, deprem oluş saatinin de 15.45 olduğu aktarıldı.



İkinci deprem ise saat 15.46'da meydana geldi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu ifade edilirken büyüklüğünün 3,4 olduğu bildirildi.



Öte yandan Adana'daki deprem sonrası herhangi bir olumsuz duruma, ölüm ya da yaralanma vakası meydana gelmediği iletildi.



ulusal.com.tr