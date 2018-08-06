Gelen son dakika haberine göre Adana Yumurtalık'ta 3.7 büyüklüğünde deprem medyana geldi

Adana'da birçok ilçeden hissedilen büyük bir deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Adana-Yumurtalık merkezli depremin büyüklüğü 3.7 derinliği ise 15.1 km olarak kaydedildi



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.



AFAD verilerine göre deprem yerin 34 km derinliğinde meydana geldi.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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