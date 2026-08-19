Son dakika: Adana'da şafak operasyonu! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Operasyon kapsamında, emniyet güçleri Alparslan Kuytul'un ikamet ettiği sokağı ve bina çevresini güvenlik kordonuna aldı. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği adreste arama ve inceleme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR VE İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Kuytul'un evinin yanı sıra vakıf bağlantılı bazı isimlerin adreslerinde de ekiplerin dijital materyaller ve evraklar üzerinde inceleme başlattığı bildirildi. Operasyonun kapsamı ve adli gerekçelerine ilişkin detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.