İyi Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz, Mersin il Başkanlığı’nın listeyi zamanında YSK’ya teslim edemediği için aday gösterilemedi. Aday olamayan Kocamaz Twitter'dan açıklama yaptı. Kocamaz, "Maalesef Sayın Hamit Tuna’nın göreceksiniz Kocamaz İYİ Partiden de aday olamıyacak değerlendirmesi doğru çıktı." dedi

YSK’nın belirlediği seçim takvimi kapsamında, partiler aday listelerini bugün mesai bitimine kadar teslim ederken İyi Parti Parti Mersin’de Kocamaz aday gösterilemedi.



Mersin İl Başkanlığı heyetinin aday listelerini YSK’ya zamanında teslim etmemesi üzerine YSK, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığını kabul etmedi.



Bu gelişmenin ardından il yönetiminin görevden alındığı bildirildi.



Kocamaz'dan ilk açıklama

Twitter hesabından açıklama yapan Kocamaz, "Sevgili Mersinliler,Değerli Yol Arkadaşlarım;Seçimi açık ara alacağımız bir durumda iken Parti içinden vurulduk. Biz vurulduk. Biz ne ihanetler gördük!Ama asla yılmadık. Maalesef Sayın Hamit Tuna’nın göreceksiniz Kocamaz İYİ Partiden de aday olamıyacak değerlendirmesi doğru çıktı. Şunu herkes bilmelidir ki henüz son sözümüzü söylemiş değiliz. Kim ne derse desin. Biz hala pes etmedik. Herkes rahat olsun ve bizi izlemeye devam etsin. Mutlaka bir yol bulacak ve Mersin’i entrikalar ve ayak oyunlarıyla birilerine teslim etmeyeceğiz." dedi.



İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasına ilişkin İyi Parti'den de açıklama geldi. Açıklamada, "Bu, İYİ Parti’ye yönelik “dahili” bir operasyondur" ifadelerine yer verildi.



Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Kurulduğu günden bu yana, türlü engeller ve oyunlarla karşılaşan İYİ Parti, bugün bir sınavdan daha geçmektedir.

31 Mart Yerel Seçimleri için ‘Aday Listeleri’nin teslimi, bugün saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir.

Partimizin aylar süren çalışmalar sonunda belirlediği adaylarından oluşan listeler de, bugün itibarıyla İl Seçim Kurulları’na teslim edilmiştir.

Ancak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız sayın Burhanettin Kocamaz’ın adaylık evrakı, İl Yönetimi tarafından, saat 17:00’den sonra Seçim Kurulu’na götürüldüğü gerekçesi ile kabul edilmemiştir.

Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir.

Bu, İYİ Parti’ye yönelik “dahili” bir operasyondur.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanacağı herkes tarafından kabul edilen, sayın Burhanettin Kocamaz’ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye’de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir.

İl Başkanı görevinden alınmıştır.

Ancak, bu tablonun asıl sorumlusu ve nedenlerini araştırıp bulmak, boynumuzun borcudur.

Bu hem siyaset ahlakına, hem de refahı için siyaset yaptığımız Aziz Milletimize karşı, ertelenemez görevimizdir.

İYİ Parti, ilk günden beri, engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka yol aldı.

Şundan herkes emin olsun ki, bu engeli de yıkıp geçeceğiz.

Partimiz üzerinde oyun oynayanları ve maşalarını mutlaka bulup, Aziz Milletimizin huzurunda teşhir edeceğiz.

Dün olduğu gibi bugün de engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka yürümeye devam edeceğiz.

Bir kez daha tekrar etmek isterim ki;

Bu ülkenin İYİ ve Cesur insanları olarak, “Daha Yeni Başlıyoruz!”

Ve içinde yer aldığımız hiçbir öykü, biz bitti demeden bitmez."





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