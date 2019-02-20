İyi Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz, Mersin il Başkanlığı’nın listeyi zamanında Mersin İl Seçim Kurulu'na teslim edemediği için aday gösterilemedi. Aday olamayan Kocamaz Twitter'dan açıklama yaptı. Kocamaz, "Maalesef Sayın Hamit Tuna’nın göreceksiniz Kocamaz İYİ Partiden de aday olamıyacak değerlendirmesi doğru çıktı." dedi

YSK’nın belirlediği seçim takvimi kapsamında, partiler aday listelerini bugün mesai bitimine kadar teslim ederken İyi Parti Parti Mersin’de Kocamaz aday gösterilemedi.



Mersin İl Başkanlığı heyetinin aday listelerini Mersin İl Seçim Kurulu'na zamanında teslim etmemesi üzerine İl Seçim Kurulu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığını kabul etmedi.



Bu gelişmenin ardından il yönetiminin görevden alındığı bildirildi.



KOCAMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, adaylık başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmemesiyle ilgili, "Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değildir. Maalesef içimizden vurulduk." dedi.



İyi Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurulan Kocamaz, kendisine destek vermek için belediye hizmet binası önünde bekleyen kalabalığa, balkonda yaptığı konuşmayla seslendi.



Kocamaz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için adaylık başvurusunun, İl Seçim Kuruluna geç teslim edildiğini hatırlatarak, "Bir kumpasla karşı karşıyayız. Ben hepinizi sükunete davet ediyorum. Bizim kavgayla dövüşle işimiz yok." ifadesini kullandı.



Olayın "kumpas" olduğunu iddia eden Kocamaz, "Bizim, yapılan tüm anketlerde görüldüğü gibi seçimi şimdiden açık ara aldığımızı görenler, kumpas üstüne kumpas kurmaya çalışıyor. Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değildir. Maalesef içimizden vurulduk. Bugün en önemli görev olan seçim kuruluna verilecek dosyayla ilgili yetki üzerinde olan vatandaş, sanki özellikle saat 17.00'den sonra dosyayı oraya götürüyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Bugüne kadar ne ihanetler gördük ama böylesini hiç aklımızın ucundan geçirmedik." diyen Kocamaz, şöyle devam etti:



"Bizim mücadelemiz halk için mücadeledir. Zaman her şeyin ilacı. Kim bilir bu olayın arkasında hangi derin ilişkiler var. Er ya da geç bu ortaya çıkar çünkü gerçeğin bir güzel huyu var, geç de olsa ortaya çıkar."



Kocamaz, adaylıktan çekildiği ve dosyayı bilerek geç verdirdiği iddialarına tepki göstererek, hedeflerine mutlaka ulaşacaklarını belirtti.



Provokasyona gelinmemesi çağrısında bulunan Kocamaz, "Bize güvenin, sakin olun. Ama provokasyonlara da gelmeyin. Birileri, aklınca davul çaldırmaya da başlamış olabilir ama şunu bilsinler ki o davulu 1 Nisan'da bu meydanda biz çalacağız. Bizden gelecek cevabı sakince beklemenizi, rahat olmanızı istiyorum. Biz bitti demeden bu mücadele bitmeyecektir." diye konuştu.





İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasına ilişkin İyi Parti'den de açıklama geldi. Açıklamada, "Bu, İYİ Parti’ye yönelik “dahili” bir operasyondur" ifadelerine yer verildi.



Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Kurulduğu günden bu yana, türlü engeller ve oyunlarla karşılaşan İYİ Parti, bugün bir sınavdan daha geçmektedir.

31 Mart Yerel Seçimleri için ‘Aday Listeleri’nin teslimi, bugün saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir.

Partimizin aylar süren çalışmalar sonunda belirlediği adaylarından oluşan listeler de, bugün itibarıyla İl Seçim Kurulları’na teslim edilmiştir.

Ancak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız sayın Burhanettin Kocamaz’ın adaylık evrakı, İl Yönetimi tarafından, saat 17:00’den sonra Seçim Kurulu’na götürüldüğü gerekçesi ile kabul edilmemiştir.

Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir.

Bu, İYİ Parti’ye yönelik “dahili” bir operasyondur.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanacağı herkes tarafından kabul edilen, sayın Burhanettin Kocamaz’ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye’de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir.

İl Başkanı görevinden alınmıştır.

Ancak, bu tablonun asıl sorumlusu ve nedenlerini araştırıp bulmak, boynumuzun borcudur.

Bu hem siyaset ahlakına, hem de refahı için siyaset yaptığımız Aziz Milletimize karşı, ertelenemez görevimizdir.

İYİ Parti, ilk günden beri, engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka yol aldı.

Şundan herkes emin olsun ki, bu engeli de yıkıp geçeceğiz.

Partimiz üzerinde oyun oynayanları ve maşalarını mutlaka bulup, Aziz Milletimizin huzurunda teşhir edeceğiz.

Dün olduğu gibi bugün de engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka yürümeye devam edeceğiz.

Bir kez daha tekrar etmek isterim ki;

Bu ülkenin İYİ ve Cesur insanları olarak, “Daha Yeni Başlıyoruz!”

Ve içinde yer aldığımız hiçbir öykü, biz bitti demeden bitmez."





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