Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yeni Genel Başkanı 515 oyla Prof. Dr. Süheyl Batum seçildi

ADD'nin 15. Genel kurulunda 8 yıldır ADD'yi yöneten mevcut başkan Tansel Çölaşan ile Prof. Dr. Süheyl Batum yarıştı.Seçimi Prof Dr. Süheyl Batum kazandı.Sandıktan çıkan kesin sonuca göre Prof. Dr. Süheyl Batum 515, Tansel Çölaşan 442 oy aldı.Bedii Süheyl Batum, 6 Mayıs 1955'te İstanbul'da doğdu. Babasının adı Mehmet Sıtkı Sadık, annesinin adı Rezan Güloz'dur.Hukukçu, Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Paris I Pantheon Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek ihtisası ile doktorasını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.1980 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku kürsüsüne asistan olarak girdi. 1985 yılında doktor, 1990 yılında doçent, 1996 yılında profesör unvanı aldı. Galatasaray Üniversitesinde 1997-2000 yılları arasında İletişim Fakültesi Dekanlığı yaptı. 2000-2003 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve 2003-2007 yılları arasında da Rektörlüğü görevlerinde bulundu. Yayınlanmış 5 kitabı, çok sayıda makalesi bulunmaktadır.Çok iyi düzeyde Fransızca, orta düzeyde İngilizce bilen Batum, evli ve 2 çocuk babasıdır.- 22 Mayıs 2010'da Cumhuriyet Halk Partisi 33. Olağan Kurultayı'nda CHP üyesi oldu. 23 Mayıs'ta da delegelerin oylarıyla CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi.- 29 Mayıs 2010 tarihli Parti Meclisi'nde CHP Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) seçildi.- 3 Kasım 2010'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Önder Sav'dan boşalan Genel Sekreterlik makamına getirildi.- 18 Aralık 2010 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 15. Olağanüstü Kurultayı'nda 1089 oyla yeniden Parti Meclisi üyeliğine seçildi.- 25 Aralık 2010'da toplanan Parti Meclisi'nin kararıyla Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.- 12 Haziran 2011'deki Milletvekili Genel Seçimlerinde, CHP Eskişehir Milletvekili olarak TBMM'ye girdi.