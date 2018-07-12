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Son Dakika: Adnan Oktar kaçarken böyle yakalandı

Adnan Oktar'a yol ortasında yapılan operasyon kameraya yansıdı.

Son Dakika: Adnan Oktar kaçarken böyle yakalandı

Adnan Oktar'a yol ortasında yapılan operasyon kameraya yansıdı. Adnan Oktar ve grubuna yönelik dün sabah operasyon yapıldı.

Oktar, Kandilli'deki evine geldiğinde kapıdaki polisleri gördü. Adnan Oktar, kaçarak Sarıyer'e doğru ilerledi. Oktar'ın peşine takılan polis ekipleri, Maslak'ta operasyon yaptı.

Adnan Oktar'ın aracının önü polisler tarafından kesildi. Araçtan indirilen Oktar ve yanındaki kadın gözaltına alındı.

Kelepçelenen Adnan Oktar ve yanındaki kadın polis aracın bindirildi. 

Etiketler; #adnan oktar
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