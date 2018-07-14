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Son Dakika: Adnan Oktar operasyonu polise uzandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyonda Adnan Oktar’ın istekleri doğrultusunda emniyet sisteminden bazı kişiler hakkında araştırma yaptıkları ileri sürülen 2 polis memuru gözaltına alındı.

Son Dakika: Adnan Oktar operasyonu polise uzandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 185’e yükseldi. Adnan Oktar’ın istekleri doğrultusunda emniyet sisteminden bazı kişiler hakkında araştırma yaptıkları ileri sürülen 2 polis memuru gözaltına alındı.

Mali polis, iddiaya göre Oktar’ın yaşadığı villayı varislerinden yıllık olarak kiralayan ve parasını peşin olarak banka üzerinden ödeyen Semih Marangozoğlu ve eşi Tülin Işıldar Marangozoğlu’nun da gözaltına aldığı öğrenildi. Ayrıca, Adnan Oktar’a yakınlığı ile bilinen Aylin Atamaca ve Tarkan Yavaş’ın da aralarında bulunduğu firari 50 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

2 POLİS GÖZALTINDA
Oktar’a operasyon kapsamında Üsküdar’da görevli 2 polis memuru da gözaltına alındı. İddiaya göre, gözaltına alınan polis memurlarının O.Ö. ve O.U.’nin Adnan Oktar’ın istekleri doğrultusunda emniyet sisteminden bazı kişiler hakkında araştırma yaptıkları ileri sürüldü.

Etiketler; #adnan oktar
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