Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen "Adnan Oktar suç örgütüne" yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon yapıldı. 106'sı kadın 235 kişi hakkında yakalama kararı bulunan operasyonlarda Adnan Oktar ve Oktar Babuna ile birlikte 79 kişi gözaltına alındı. Toplam 31 suçlamanın yapıldığı Adnan Oktar örgütünün, İsrail için siyasi ve askeri casusluk yaptığı belirtiliyor. Oktar avukatından meyve suyu, elbise ve iç çamaşırı istedi. İşte Adnan ve müritleri hakkında gözaltı kararının gerekçesi

Sabah saatlerinde başladı hareketlilik.



Polis, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 5 illde kapsamlı bir operasyon yaptı. Adnan Oktar kaçarken, yönetici Oktar Babuna ise evinde kıskıvrak yakalandı. Toplam 79 gözaltının yapıldığı operasyona ilk tepki de İsrail'den geldi.



Televizyon programları, "kedicik" dediği kadınları oynatması ve İsrail yanlısı açıklamalarıyla tanınan Adnan Oktar Suç örgütü hakkında başlatılan soruşturturmada operasyonun düğmesine basıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 235 kişinin yakalanması için operasyon başlattı.



106'sı kadın 235 şüphelinin yakalanması için toplam 120 adrese operasyon düzenlendi.



En kritik operasyonda İstanbul'da yapıldı. Helikopter destekli operasyonda operasyonu öğrenen Adnan Oktar'ın arabasıyla kaçtığı, ancak ekiplerin Oktar'ı kıskıvrak yakaladığı ifade edildi.



Oktar'ın yanı sıra örgütün yöneticisi Oktar Babuna ve 77 kişi daha gözaltına alındı.



Lüks villa ve evlerin arasında olduğu adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda silah, mermi, çelik yelek ve bir zırhlı cip ele geçirildi.



Oktar'ın yönettiği suç örgütüne "Cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk, tehdit, şantaj, iftira ve suç uydurma, İnanç istismarı ve özel hayatın gizliliğini ihlali" gibi 31 farklı suçlama yapıldı.



Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasına ilk ve en sert tepki de İsrail'den geldi. Konuya geniş yer ayıran İsrail basını Oktar'ı İsrail dostu müslüman lider olarak tanımladı.



Oktar cemaati ve İsrail'in yakın ilişkileri daha önce de defalarca görüntülenmişti. Oktar, kendisine ait A9 isimli televiyon kanalında defalarca İsrailli yöneticileri ağırlamış, sağ kolu olduğu belirtilen Oktar Babuna'nın İsrail'e yaptığı ziyarette de Babuna, İsrail Başbakanı Netenyahu ve bakanlarla görüşmüştü. O görüşmede Babuna ve Netenyahu samimi fotoğraflar da çekilmişti.



1999 yılında Oktar grubuna operasyon yapan ekibin başında yer alan eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan da operasyonu yorumladı. Polislerin çok tehlikeli bir suç örgütünün üzerine gitiğini belirten Saçan, Adnan Oktar yapılanmasının İsrail ile olan ilişkilerine dikkat çekti.





9 KADIN GÖZALTINA ALINDI

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde 120 adreste yapılan operasyon sürüyor. Kandilli'de bulunan bir villada gerçekleştirilen operasyonda 9 kadın gözaltına alındı. Bir çevik kuvvet otobüsüne bindirilen 9 kadın Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yola çıkarıldı.



AVUKATINDAN BUNLARI İSTEDİ

Gözaltına alınarak Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Adnan Oktar, avukatları Atanur Demir ve Heyam Fidan ile görüştü. Avukat Demir, “Müvekkilim Adnan Oktar ‘Ben iyiyim’ dedi. Meyve suyu, elbise ve çamaşır istedi” dedi. Avukat Demir müvekkiliyle akşam yine görüşeceğini sözlerine ekledi.





166 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, ''suç örgütü elebaşı" olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen Adnan Oktar ile Oktar Babuna'nın da bulunduğu 166 şüpheli gözaltına alındı.

Oktar'ın kaçmak isterken polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, 50'nin üzerinde tabanca ve tüfek bu silahlara ait ile çok sayıda mermi, çelik yelek ve bir zırhlı cip ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin bir kısmı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Hastaneye getirilişi sırasında basın mensuplarının suçlamalarla ilgili soruları üzerine, Oktar, "İngiliz derin devletinin oyunları bunlar, hepsi yalan." dedi.

Oktar, hastanedeki işlemlerin ardından emniyete götürüldüğü sırada, buradaki bazı vatandaşlar tarafından yuhalandı.



MALVARLIKLARINA EL KONULDU, ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANDI

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada 235 şüphelinin mal varlığına el konulduğu, şirket, dernek ve vakıflarına kayyum atandığı bildirildi.

ADNAN OKTAR'IN EVİNDE ARAMA

Adnan Oktar'a yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı. Oktar'ın Çengelköy'deki evinde gözaltına alınığı öğrenildi. Oktar'ın evinde de arama yapılıyor.



GÖZALTIN ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLİYOR

Adnan Oktar'a yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar ile beraber 235 şüpheli hakkında başlatılan operasyon devam ediyor. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.



KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Kendisini gözaltına almaya gelen polisi Çengelköy'deki evinin kapısında görünce özel arabasıyla Sarıyer'e kadar kaçan ve orada yakalanıp gözaltına alınan Oktar ve cemaatine yönelik olarak yöneltilen "askeri casusluk" suçlamasının ise Türkiye'ye dair gizli belge ve bilgilerin İsrail İstihbarat örgütü MOSSAD üzerinden İsrail'e yapıldığı iddia ediliyor.



Emniyetten açıklama

Örgüt üyelerine yönelik soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarını kapsıyor.



İşte operasyonu başlatan suçlar:

1. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma TCK 220,

2. Çocukların Cinsel istismarı TCK 103,

3. Cinsel Saldırı TCK 102,

4. Reşit Olmayanla Cinsel ilişki TCK 104,

5. Cinsel Taciz TCK 105,

6. Şantaj TCK 107,

7. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma TCK 109,

8. Tehdit TCK 106,

9. Cebir TCK 108,

10. Çocuğun Kaçırılması veya Alikonulması TCK 234,

11. Dini Inanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Dolandırıcılık TCK 158/1,

12. İftira TCK 267,

13. Halkı Askerlikten Soğutma TCK 318,

14. Hakaret TCK 125,

15. Suç Uydurma TCK 271,

16. Siyasi ve Askeri Casusluk TCK 328,

17. Yalan Tanıklık TCK 272,

18. Nitelikli Dolandırıcılık TCK 158/1,

19. 5607 Sayılı Kaçakcılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet,

20. 213 Sayılı Vergi Usul Kanuna Muhalefet,

21. Rüşvet TCK 252,

22. Resmi Belgede Sahtecilik TCK 204,

23. Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi TCK 112,

24. Eziyet TCK 96, 25. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama TCK 282,

26. Yardım Etme TCK 39,

27. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal TCK 134,

28. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi TCK 135,

29. Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi TCK 114,

30. 3713 Terörle Mücadele Kanununa Muhalefet,

31. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet







'KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI'

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki evine baskın için gittikleri sırada evin dışında olduğu öğrenilen Oktar'ın evin girişinde bulunan polisleri görmesi üzerine lüks aracından inmeyerek Sarıyer'de bulunan başka bir adresine gitti. Takibe geçen Mali polis, Sarıyer'de bulunan eve girmesi üzerine Adnan Oktar'ı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Oktar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



2 BİN POLİS KATILDI

Bunun üzerine İstanbul'da 22 ilçede 115 adres, Ankara'da 2 ilçede 3 adres ve Muğla ile Antalya'da 1'er adrese bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yönetiminde Terörle Mücadele Şube, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat Şube, Çevik Kuvvet Şube, Havacılık Şube ve Deniz Liman Şube Müdürlükleriyle ilçe emniyet müdürlüklerinde bulunan yaklaşık 2 bin polis katıldı.



2 YIL ÖNCE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yaklaşık 2 yıl boyunca Adnan Oktar ve grubuna yönelik fiziki ve teknik takibe aldı. Adnan Oktar ve grubunun gelirleri de incelemeye alındı. Toplanan bilgiler de detaylı incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) iletildi. MASAK'tan gelen raporda Adnan Oktar ve grubunun paravan şirketler üzerinden yurtdışından hayali ihracat yaptığının belirlendiği öğrenildi.



ADNAN OKTAR'DAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ” Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik 235 şüpheli hakkında operasyon başlatılmıştır.” ifadesine yer verildi. Arkadaşlarına yönelik gözaltı işlemleri devam ederken telefonla Cumhuriyet gazetesine açıklama yapan Adnan Oktar , operasyon talebinin İngiliz istihbaratından geldiğini iddia ederek “Kırgın değilim ama şaşkınım” dedi.

Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’yi desteklediklerini söyleyen Oktar, yaptığı açıklmada operasyon hakkında şu ifadeleri kullandı: “İngiliz istihbaratı uzun süredir bize operasyon yapılmasını istiyor. Bu konuda Türkiye’ye heyet gönderildi. Tayyip Bey’in İngiltere ziyareti sırasında da bu talep kendisine iletildi. Biz vatanına milletine bağlı insanlarız. PKK’ya, vatan millet düşmanlarına operasyon yapılması gerekirken bize yapılıyor. Bu operasyondan Tayyip Bey’in de İçişleri Bakanı’nın da haberi olduğunu düşünmüyorum. Kırgın değilim ama şaşkınım.”

Adnan Oktar, bu açıklamayı yaparken yolda olduğunu ve hakkında bir gözaltı kararı olup olmadığını bilmediğini söyledi. Ancak Oktar’ın ilerleyen dakikalarda gözaltına alındı.



"TÜRKİYE ORTAYA ÇIKACAKLARA DAHA ÇOK ŞAŞIRACAK"

Adnan Oktar'ın eski müritlerinden Ceylan Özgül sosyal medya hesabı üzerinden yapılan operasyonla alakalı paylaşımlarda bulundu.



"Bugün Güneş daha bir güzel doğdu" diyen Özgül olay yaratacak şu tweetleri attı.

-Şu an örgütte kod adı Dragos olan merkezi yerleşim yerinin her yerinin kameralarla olmasına şaşıran basın mensubu kardeşlerimi izliyorum. Daha çok şaşıracak Türkiye ortaya çıkanlara



-Devletin yaninda oldugunu iddia eden bu korkaklar surusu hemen kacarlar madem devleti o kadar seviyorsunuz ve masumsunuz, teslim olsaniza

-Adnan Oktar örgütünden ayrılmış biri olarak söylüyorum, KEDİCİK kelimesi ile konuyu hafifletmenizi tavsiye etmem. Vitrinde masum görünen bu kadınların bir kısmı çift silahla geziyorlar. Türlü suçlara karıştıklarına şahidim.



ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜNÜN 2 NUMARALI İSMİ KAÇTI

Adnan Oktar örgütünün 2 numaralı ismi Tarkan Yavaş’ın operasyon sırasında kaçtığı ortaya çıktı.

Bilim Araştırma Vakfı'nın eski Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyor. Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre; Tarkan Yavaş'ın silahlı olduğu öğrenildi.







OKTAR BABUNA DA GÖZALTINA ALINDI

Operasyonun, aralarında Adnan Oktar'ın da olduğu 235 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı yürütüldüğü belirtildi.Ayrıca, operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü öğrenildi. Operasyon kapsamında Oktar Babuna da gözaltına alındı.



AVUKATLARI DA GÖZALTINDA

Adnan Oktar'ın avukatlarının da gözaltında olduğu bildirildi



ADNAN OKTAR'IN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda arama yapılan adreslerde zçok sayıda silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar emniyet müdürlüğüne getirildi.



ADNAN OKTAR VE GRUBUNA YÖNELİK OPERASYONA BODRUM'DA 1 GÖZALTI

Bodrum'da, Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli başlatılan operasyonlar kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan B.B. (39) adlı kadın, yaşadığı villada polis tarafından yakalandı.



Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar ve grubuna yönelik olarak İstanbul merkezli başlatılan operasyonlar kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 235 şüpheli arasında yer alan B.B. isimli kadının, Gümbet Mahallesi'ndeki villada erkek arkadaşı ile yaşadığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, villaya bu sabah operasyon düzenledi. B.B., gözaltına alındı. B.B.'den ele geçirilen çok miktarda döviz ve pasaport ile dizüstü bilgisayarına el konuldu. Yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu öne sürülen B.B., işlemleri için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.





ADNAN OKTAR'A YÖNELİK OPERASYONDA ARANAN KADIN ANTALYA'DA BULUNAMADI

Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında aranan S.Ş. isimli kadın, Antalya'daki evine yapılan baskında bulunamadı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Adnan Oktar ile beraber 235 kişi hakkında, 4 ilde toplam 120 adreste operasyon başlatıldı. Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu iddia edilen S.Ş. adlı kadının Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Evinde olmadığı belirlenen S.Ş.'nin, buradaki ikametini her zaman kullanmadığı ortaya çıktı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.





11-40 YAŞLARINDAKİ 70 KİŞİ ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

Bu arada Yaşları 11 ile 40 arasında bulunan yaklaşık 70 kişi, Adnan Oktar ve grubu hakkında cinsel tacize uğradığını iddia ederek farklı tarihlerde şikayetçi olduğu ve ihbarda bulunduğu öne sürüldü.