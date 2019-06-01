Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan son dakika af açıklaması geldi.

Af tartışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalet Bakanlığımızın bu konuda bir çalışması var. Herkesi serbest bırakmak mümkün olmaz. Bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanlar, seçimlerden sonra meclis açıldığında görüşülecek." dedi.





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