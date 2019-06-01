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Son dakika af haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan son dakika af açıklaması geldi.

Son dakika af haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af açıklaması
Af tartışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalet Bakanlığımızın bu konuda bir çalışması var. Herkesi serbest bırakmak mümkün olmaz. Bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanlar, seçimlerden sonra meclis açıldığında görüşülecek." dedi.


Ayrıntılar gelecek...
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