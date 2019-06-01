Af tartışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalet Bakanlığımızın bu konuda bir çalışması var. Herkesi serbest bırakmak mümkün olmaz. Bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanlar, seçimlerden sonra meclis açıldığında görüşülecek." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
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