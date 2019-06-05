Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan son dakika af açıklaması geldi. Erdoğan, "Ben sizleri aldatamam. Herkesi serbest bırakmak mümkün olmaz. Adalet Bakanlığı'nın çalışması neticesinde bırakılabilecek olanlar, seçimlerden sonra Meclis açıldığında görüşülecek." dedi

Af tartışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalet Bakanlığımızın bu konuda bir çalışması var. Herkesi serbest bırakmak mümkün olmaz. Bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanlar, seçimlerden sonra meclis açıldığında görüşülecek." dedi.



Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

Şu anda Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Temenni ederim ki, bu çalışmada sizlerin yakınlarınız da bunun içine dahil olur. Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var. İnşallah bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında oralarda bunlar görüşülecek. Bayramınız şimdiden kutlu olsun, kalın sağlıcakla diyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum.





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