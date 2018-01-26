Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 7. gününde PYD'li teröristlerin kaçış noktası olabileceği ifade edilen Tel Rıfat'a doğru operasyon başlatıldı. Bu kapsamda Mare'de 8. cephe açıldı. Bu arada Burseya dağında yoğun çatışmaların devam ettiği aktarıldı

Suriye Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla başarılı bir şekilde devam ediyor.



Tel Rıfat'ın PYD'li teröristlerin kaçış noktası olabileceği ifade ediliyordu.



Zeytin Dalı Harekatı'nın 7. gününde, o noktaya operasyonun başladığı bilgisi verildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO, Mare'den Tel Rıfat'a doğru operasyona başladı.



CNN Türk muhabiri, bir cephenin daha açıldığını bildirdi.



Operasyonun yoğun bir şekilde devam ettiği aktarıldı.



YOĞUN ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR



Hatay-Kilis arasındaki birçok noktadan giriş olduğu, Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ile Kilis'in Gülbaba ilçeleri ve Azez'den birçok noktadan Afrin'e operasyon başlatıldı.



Türk askerleri ve ÖSO mensuplarının Afrin'e doğru ilerlemeye devam ettiği öğrenildi.



Terör örgütü PYD tarafından Kilis'e roketlerin atıldığı Burseya dağında da yoğun çatışmalar devam ediyor. Arazinin büyük bölümünün Türk askerleri ve ÖSO mensupları tarafından kontrol altına alındığı kaydedildi.



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