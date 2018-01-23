Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin harekatında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın şehit olduğunu duyurdu. Çavuşoğlu şehidin Antalyalı olduğunu da ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından bir askerin PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada şehit olduğu belirtildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin harekatında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın şehit olduğunu belirtti.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabında Afrin operasyonunda bir askerin şehit olduğunu duyurdu.



Çavuşoğlu'nun açıklamasına göre, Antalyalı Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta operasyonda şehit oldu.



Çavuşoğlu, "Vatanımızın bekası için Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'yı şehit verdik." ifadelerini kullandı.



"ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ"



Ayrıca, Bakan Çavuşoğlu, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.



TSK'DAN BİLGİLENDİRME



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından bir askerin PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada şehit olduğu belirtildi.



Bilgilendirme şu şekilde:



Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 23 Ocak 2018 tarihinde Ömer Uşağı Kuzeyi / Suriye bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.



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