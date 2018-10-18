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Son Dakika: Ağrı'da Deprem (18 Ekim 2018 Son Depremler)

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.4 AFAD ise 4.2 olarak kayıtlara geçti.

Son Dakika: Ağrı'da Deprem (18 Ekim 2018 Son Depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre Ağrı'da bir deprem meydana geldi.

Saat 11:03'de meydana gelen depremin merkezi Patnos olarak kayıtlara geçti. 

Yaşanan depremin büyüklüğü 4.4 olarak verilere geçerken derinliği ise 10.0 KM olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 0.10 KM olarak geçti.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #ağrı #deprem #patnos #son depremler #son dakika
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