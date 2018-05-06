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Son Dakika: Ağrı'da deprem (6 Mayıs 2018 son depremler)

Saat 21:18'de Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika: Ağrı'da deprem (6 Mayıs 2018 son depremler)
Boğaziçi Üniversitesi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 21:18'de Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

AFAD'ın açıklamasına göre deprem yerin 17 km derinliğinde meydana geldi.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr
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