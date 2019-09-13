Son dakika Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül haberleri! Yeni partiler ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapıldı

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu ve yeni parti girişimleri ile ilgili açıklamalar yaptı.

Kulat, şunları belirtti:

"1. Kim ne kadar hafife alırsa alsın Ahmet Davutoğlu ve arkadaşlarının kuracağı partinin Türkiye'deki politik dengeleri ciddi anlamda değiştireceğini birlikte göreceğiz. Davutoğlu'nun ve Babacan'ın kuracakları partileri geçmişteki tabela partileriyle benzeştirenler yanılıyorlar.

2. Yeni partilerin doğmakta oldukları iklimle geçmiş partilerin iklimleri kesinlikle aynı olmadığı gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin iktidarı mahkum ettiği 50+1 dengesi de eski parlamenter sistemden kesinlikle farklıdır. % 1-2 oy dengeleri alt üst edebilir.

3. Yeni Partiler, yeni siyasi alternatifler demokrasinin sandıktan geçtiği sistemlerde ülke için zenginlik ve kazançtır. Temel konu yeni parti kurmaktan öte ülke sorunlarına farklı perspektiften bakarak yeni ve özgün çözüm politikaları oluşturmaktır. İktidar içinde dinamizmdir.

4. Yeni Partiler ülkenin her renkten muhalefeti için yeni partnerler anlamına geleceği gibi; kendi muhalefetlerini check etme fırsatı sunar. Bu sürecin devamında asıl değişim Ak Parti üst yönetiminde yaşanacaktır. Falanın Adamı söylemi literal anlamda çok duyacağımız bir söylem.

Son yıllarda FETÖCÜ suçlamasıyla birbirlerine çamur atanların önümüzdeki günlerde Davutoğlu'nun Adamı - Babacancı - Gülcü söylemlerine evrildiği günleri...

Ağır itham ve isnatları ve dahi bu isnatlara karşı bol salvolu cevapları hep beraber takip edeceğiz."

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