FETÖ’nün Dışişleri Bakanlığı’na, eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu döneminde yerleşti. Yine Davutoğlu döneminde yapılan sınavlarda meslek memurluğuna alınanların çoğunun 15 Temmuz ABD/FETÖ darbe girişimi sonrasında memuriyetten atıldığı bildirildi

Son günlerde kendini temize çıkararak AK Parti’yi bildiklerini açıklamakla tehdit eden Ahmet Davutoğlu’nun FETÖ konusunda da sicilinin bozuk olduğu belirlendi. Dışişleri Bakanı olduğu dönemde büyükelçilere bulundukları ülkelerde FETÖ okullarına ve FETÖ’cü işadamlarına ilgi göstermeleri talimatı veren Davutoğlu’nun, FETÖ’nün iş adamı örgütü TUSKON yöneticileri ile de sık sık görüştüğü tespit edildi.



Emekli bir büyükelçi, Aydınlık’a yaptığı açıklamada Davutoğlu döneminde bulundukları ülkelerdeki FETÖ’cü iş adamlarının kendilerine karşı pervasızca tutumlar aldıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:



“Adamlar arkalarına bakanı aldıkları için böyle davranıyorlardı. Biz eskiden büyükelçilikteki toplantılara bunları davet etmezdik. Ama Davutoğlu döneminde bu kişiler ve FETÖ’cü okul yöneticileri protokol listesine aldırıldı. Zaman zaman da bizi bakana şikayet ederek baskı kurmaya çalıştılar. FETÖ Dışişleri Bakanlığı’na, Davutoğlu döneminde iyice yerleşti. Bunu bakanlıktaki herkes bilir. Dışişlerindeki kıdemli kadrolara yönelik itibarsızlaştırma kampanyasını başlatanlar da bunlardır.”



FETÖ’CÜLER BAKANLIĞA ALINDI



FETÖ’cülerin Dışişleri Bakanlığı’na en fazla yerleştiği dönem de Davutoğlu dönemi oldu. Bakanlığa sınavla alınan meslek memurları dil bile bilmiyordu. Gelen listelere göre adam alındı. Meslek memuru olanlar daha sonra dil kursuna gönderildi. Bu Dışişleri Bakanlığı tarihinde görülmeyen bir durumdu. Nitekim 15 Temmuz ABD/FETÖ darbe girişimi sonrasında Davutoğlu döneminde alınan bu kişilerin bazıları bulundukları ülkelerden sığınma talebinde bulundu, bazıları da Amerika’ya kaçtı. Davutoğlu döneminde göreve başlayanların çoğu da meslekten atıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Meclis’te bütçe sunum kitabında bu konuda şu bilgileri verdi:



“Menfur darbe girişimi öncesi ve sonrasında FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle iltisakı sebebiyle 557 personelin Bakanlığımla ilişiği kesilmiştir. Bunların 453’ü diplomatik kariyer memurudur. Yani, kariyer memurlarımızın yaklaşık yüzde 21’i kamu görevinden çıkarılmıştır. Bu oran, terör örgütlerinin öncelikli hedefleri arasında Bakanlığımızın da olduğunu ortaya koymaktadır.”



SINAV YOLSUZLUĞU



Davutoğlu döneminde Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan sınavlarla ilgili de soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ soruşturması kapsamında Dışişleri Bakanlığı’na personel temini amacıyla düzenlenen sınavlarda örgüt üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 249 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Konu ile ilgili olarak Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığına personel temini amacıyla 2010, 2011, 2012 ve 2013’te düzenlenen Aday Meslek Memurluğu sınavlarında FETÖ mensuplarınca usulsüzlük yapıldığına yönelik beş farklı soruşturma olduğu, bu sınavlara istinaden ataması yapılan 275 kişi tespit edildiği belirtildi.



ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ TUTUKLU



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklananlardan biri de Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı dönemindeki Özel Kalem Müdürü Gürcan Balık’tı. Gürcan Balık, Davutoğlu Başbakan olunca Cumhurbaşkanlığı Dış Politika başdanışmanı oldu. Cumhurbaşkanlığı kulislerinde Balık’ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanması için Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanlığını 17 kez aradığı konuşuldu.



ulusal.com.tr