AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yeniden "açılım süreci"nin gündemlerinde olmadığını açıkladı. Çelik "Öcalan'la görüşme"nin olmadığını da açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletin iradesine başvurmak her zaman için yegane pusulamızdır." dedi.



Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararına ilişkin Çelik, şöyle konuştu:

"YSK tüm bu süre içerisindeki incelemelerinden sonra İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Milletimizin iradesine başvurmak, şüpheleri kaldırmak ve birtakım sıkıntılı durumları izale etmek açısından milletin iradesine başvurmak her zaman için yegane pusulamızdır. İstanbul seçimleri gerçekleştiği andan itibaren ortaya çıkan tartışmalar İstanbul gibi büyük bir kentin yönetilmesinde, seçim sürecinde ortaya çıkan bu sıkıntılar bu kentin yönetilmesinde bundan sonrasıyla ilgili daha bir berrak tablonun ortaya çıkmasını gerektiriyor."



Çelik, hukuken ortaya koydukları ve sundukları delillerin YSK tarafından dikkate alındığına işaret ederek, "Suç duyurusunda bulunacak kadar ciddiye alınmıştır, doğru görülmüştür ve yerinde görülmüştür." ifadesini kullandı.

YSK'nin kararıyla millet iradesine yeniden başvurulacağını ve seçimlerin yenileceğini hatırlatan Çelik, "Başından beri biz AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığımız her açıklamada, Genel Başkanımızın yaptığı bütün açıklamalarda sürece saygı gösterdiğimizi, hukuki sürece gösterdiğimiz saygının sonuca saygı gösterdiğini ifade ettik. Oy namustur dedik, tek bir vatandaşımızın bile oyunun heba olmaması gerektiğini söyledik." şeklinde konuştu.

Çelik, bu süreçte esas olanın hukuk olduğunu ve burada sürecin patronunun YSK olduğunu yineledi.



AK Parti olarak diğer partiler gibi kendilerinin de itirazlarda bulunduğunu anımsatan Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bu itiraz yollarına başvurunca iki tane propagandayla karşı karşıya kaldık. Birisi öteden beri dışarıdan ifade edilen ve içeriden CHP tarafından dillendirilen bir şey 'Demokratik yolla işte iktidarın yönetimlerin el değiştirmesine karşı çıkıyor' gibisinden, ikincisi de başvurduğumuz itiraz yolunun sonucu kabullenmemek gibi bir amaca dönük olduğuna dair. Bu ikisinin de ne siyasi bir temeli vardır ne de hukuki bir temeli vardır. Bizim seçim kanunumuz seçimden sonraki itiraz sürecini, seçim sürecinin bir parçası olarak tanımlamıştır.



Burada da yegane amaç şudur, partilerin çıkarlarının çok ötesinde vatandaşımızın oyunun heba olmaması, milli iradenin net olarak ortaya çıkmasıdır. Bu mesele AK Parti ya da başka bir partinin çıkarının korunmasıyla ilgili bir mesele değildir. Bu mesele, demokrasinin yegane kaybetmeyeni olan, demokraside her halükarda kazanan vatandaşımızın oyunun net bir şekilde ortaya çıkma meselesidir."

Ömer Çelik, demokratik irade temelinde ortaya çıktıklarını ve bunun için çok büyük bedel ödemiş bir parti olduklarını belirterek, "Partimiz Türkiye'de reformları gerçekleştirdiğimiz için kapatma davasıyla karşı karşıya kalmıştır. Partimiz içeride ve dışarıda bilinen ve bilinmeyen bir sürü siyasi suikast ile karşı karşıya kalmıştır. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir sürü komployu bertaraf etmişizdir." dedi.



Kendilerinin demokrasi mücadelesi verirken karşılarındakilerin de başka yerlere sığındıklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Dün biz demokrasi mücadelesi verirken karşımızda yargı vesayetine ve askeri vesayetine sığınanlar, bugün bizi sonuçları kabullenmemek gibisinden temelsiz bir iddia ile karşı karşıya bırakmaya çalışıyorlar. Bunun boş bir iş olduğu açıktır. Temeli olmayan bir iş olduğu açıktır. Dün bu vesayetlerin arkasına sığınıp bizim demokrasi mücadelemize saldıranlar bugün yine demokrasi içerisinde ve hukuk içerisinde yaptığımız başvuruları gayrimeşru gibi göstermeye çalışıyorlar. Çok temel bir formülü vardır bunun 'Sürece saygı gösteren sonuca da saygı gösterir. Yani hukuki sürece saygı göstermeyenin siyasi sonuca da saygısı olamayacağını net bir biçimde görmek lazım. Şimdi biz dedik ki bütün bu sürece saygı gösteriyoruz."

Ömer Çelik, CHP'nin sürece saygı duymadığını ve sonuca da saygı göstermediğine dikkati çekerek, "YSK, birinin elinden alıp da bir başkasını galip ilan etmiyor. 'Seçimi yenileyin, usulsüzlükler var, milletin idaresine yeniden başvurun diyor. Milletin iradesine yeniden başvurmanın yani en büyük hakeme başvurmanın karşısında herkesin saygılı davranması gerekir." diye konuştu.



"Çözüm sürecinin yeniden başlayacağı iddiaları"

Bir gündem yok, bu sadece belli çevreler tarafından ortaya çıkarılan bir gündem.



TÜSİAD'ın açıklaması

TÜSİAD, YSK'nın yetkilerine sahip bir kurum değil fakat TÜSİAD sürekli kaygılanmakla meşgul bir kurum. Her ne siyasi tartışma olsa kutuplaşmaktan, kaygıdan bahsediyor.

Türkiye hem İstanbul seçimini yapabilecek hem reform sürecine odaklanabilecek hem ekonomiyle hem demokratikleşmeyle ilgili süreçleri güçlü bir şekilde ilerletebilecek bir ülke.

Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız MYK'de birimlere talimatını vermiştir. Hangi birim İstanbul seçimleriyle ilgili olarak ne yapacağının talimatını almıştır ve çalışmaya başlamıştır.

YSK'nın hukuk temelinde ortaya koyduğu bir kararın ve netice olarak millet iradesine başvurmak üzere seçime gidilecek olunmasının TÜSİAD gibi bir kurumda kaygı uyandırması bizim açımızdan kaygı vericidir.





ulusal.com.tr