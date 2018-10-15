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Son Dakika: Akar'dan İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar: "(idlib'deki süreç) Planlandığı gibi devam ediyor, taahhütlerimizin arkasındayız."

Son Dakika: Akar'dan İdlib açıklaması

 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki sürecin planlandığı gibi devam ettiğini belirterek, "Taahhütlerimizin arkasındayız." dedi.

Akar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Romanya Başbakanı Viorica Dancila'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Soçi'deki mutabakat kapsamında İdlib'de oluşturulan Silahtan Arındırılmış Bölge'den, ağır silahların çekilmesi sürecinin tamamlanmasına ilişkin sorusu üzerine Akar, "Planlandığı gibi devam ediyor, taahhütlerimizin arkasındayız." karşılığını verdi.

Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik başlayan ortak eğitimin ne zaman tamamlanacağına dair soruya da Akar, "Kısa bir süre içinde eğitimler tamamlanacak." yanıtını verdi.

Akar, ortak devriyeye yönelik soru üzerine de "Ortak devriye yakın bir zamanda başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #milli savunma bakanı #hulusi akar #idlib
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