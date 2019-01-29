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Son dakika... Akar'dan Münbiç operasyonu açıklaması: Hazırlıklar tamamlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna dair açıklamalarda bulundu. Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır. Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir. Bazı hainler olayları saptırıyor, 'Kürtler, Araplar' diyor, yanlış adresler gösteriyor. TSK'nın tek hedefi teröristlerdir. (Üs bölgesine yönelik provokasyon) Erbil yönetiminin zamanında ve kapsamlı tepkisi, aldığı tedbirler, tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır." dedi

Son dakika... Akar'dan Münbiç operasyonu açıklaması: Hazırlıklar tamamlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna dair açıklamalarda bulundu. Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır. Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir. Bazı hainler olayları saptırıyor, 'Kürtler, Araplar' diyor, yanlış adresler gösteriyor. TSK'nın tek hedefi teröristlerdir. (Üs bölgesine yönelik provokasyon) Erbil yönetiminin zamanında ve kapsamlı tepkisi, aldığı tedbirler, tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır." dedi

Etiketler; #hulusi akar #menbic #fıratın doğusu #son dakika haberleri #tsk
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