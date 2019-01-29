Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna dair açıklamalarda bulundu. Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır. Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir. Bazı hainler olayları saptırıyor, 'Kürtler, Araplar' diyor, yanlış adresler gösteriyor. TSK'nın tek hedefi teröristlerdir. (Üs bölgesine yönelik provokasyon) Erbil yönetiminin zamanında ve kapsamlı tepkisi, aldığı tedbirler, tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır." dedi
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