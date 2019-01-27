- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Mardin'de açıklamalarda bulundu.
Akar: "(Üs bölgesine yönelik provokasyon) Mehmetçik'le mücadele edemeyeceklerini gördüklerinden masum halkı tahrik edip bir yere varmaya çalışıyorlar"
Akar: "Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar bir kez daha başarısızlığa uğradı."
Akar: "Etkili operasyonlarımız ara vermeksizin devam edecek. Bütün bu provokasyonları boşa çıkarıp sonuçta bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz."
Ayrıntılar gelecek...
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