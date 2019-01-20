Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Fethiye açıklarında deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 18:49'de Fethiye açıklarında (Akdeniz) 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem yerin 53 KM derinliğinde meydana geldi.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.



AFAD verilerine göre deprem yerin 28 KM derinliğinde gerçekleşti



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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