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Son Dakika: Akdeniz'de deprem (20 Ocak 2019 Kandilli son depremler)

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Fethiye açıklarında deprem meydana geldi

Son Dakika: Akdeniz'de deprem (20 Ocak 2019 Kandilli son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 18:49'de Fethiye açıklarında (Akdeniz) 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 53 KM derinliğinde meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

AFAD verilerine göre deprem yerin 28 KM derinliğinde gerçekleşti

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #son depremler
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